 North Carolina RB Daylan Smothers recaps recent Penn State visit
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Nitt Clips: RB Daylan Smothers discusses recent Penn State visit

Ryan Snyder • BlueWhiteIllustrated
BWI Recruiting Analyst
@RivalsSnyder

Charlotte native Daylan Smothers took an unofficial visit to Penn State back on June 5, and he's beginning to pick up more and more attention from schools all across the country. We caught up with the North Carolina native to discuss that visit, what he likes about the coaching staff and even his favorite football player, Saquon Barkley.

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