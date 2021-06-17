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Nitt Clips: 4-Star Class of 2023 DE James Heard Jr. talks PSU, recruitment

Ryan Snyder • BlueWhiteIllustrated
Recruiting Analyst
@RivalsSnyder

BWI recruiting analyst Ryan Snyder caught up with St. Joe's Prep defensive end James Heard Jr. from the Rivals 5-Star Challenge in Atlanta Thursday. Heard updates his recruitment and attention he's received from Penn State's coaching staff so far.

Watch the interview below.

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