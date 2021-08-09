 More Penn State media day thoughts, a new offer, more: Newsstand
News More News
{{ timeAgo('2021-08-09 07:49:55 -0500') }} football Edit

More Penn State media day thoughts, new offers, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Penn State kicks off its first full week of camp today.

The Nittany Lions practiced last Friday and Saturday to start head coach James Franklin's eighth summer set of practices in Happy Valley.

Today's top tweets and headlines around the program and college football feature more media day insights from the weekend, a new offer, and more.

A Penn State helmet sits on the Beaver Stadium turf at Penn State Media Day on Aug. 7, 2021. BWI photo
A Penn State helmet sits on the Beaver Stadium turf at Penn State Media Day on Aug. 7, 2021. BWI photo

Tweets of the day

A Class of 2025 running back reported an offer on Sunday night.

Colonial Heights, Va., Life Christian Academy prospect Gideon Davidson said on Twitter that the Nittany Lions extended an offer.

Liberty and Virginia have also entered the mix.

A Class of 2023 offer also went out to Texas receiver Johntay Cook over the weekend. The 6-foot, 170-pound four-star already reports over 30 offers.

We have to get through the 2021 season before we talk about the Senior Bowl, but it was pretty notable that the game's executive director, Jim Nagy, had very high praise for Jahan Dotson.

Former Penn State All-American and current Board of Trustees member Brandon Short picked up a Micah Parsons jersey over the weekend, even if it means the onetime New York Giant will be wearing Cowboys colors.

Florida State and college football legend Bobby Bowden passed away on Sunday. James Franklin shared a photo and a quote about the longtime college football icon.

"Bobby Bowden was a legend," Franklin wrote. "His charm & ability to influence others in a very intentional way was unmatched.

"As I started my coaching career, his program & mentorship was the envy of all. His impact on our profession will continue to be profound. May Coach Bowden rest in peace."

Headlines of the day

Finally, it’s his time: Why the toughest Penn State defender may be needed most now: Bodani, YDR

New Penn State OC Mike Yurcich working fast: Johnson, AP

2021 Penn State college football preview: Nittany Lions ready for bounce-back season: Butch, DraftKings

Penn State football coaches explain position change for Jesse Luketa: Eckert, BWI

Quote of the day

“I only have coaching clothes and fishing clothes. That’s pretty common. When I got fired at Idaho State in 2008, I literally didn’t have any clothes. I think my wife had to take me to the store to buy sweatpants and stuff because I’d been there 10 years. That was all my gear.

“Some coaches aren’t like that. There are a lot of coaches they’ll wear stuff from other places. Once I don’t work there anymore, I give it all away.”

--Penn State special teams coordinator Joe Lorig to Statecollege.com in a story about what coaches do with their team-issued gear once they change jobs.

*******

• Talk about this article inside The Lions Den

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Learn more about our print and digital publication, Blue-White Illustrated

• Follow us on Twitter: @BWIonRivals, @NateBauerBWI, @RivalsSnyder, @DavidEckert98, @GregPickel, @ThomasFrankCarr

• Follow us on Instagram

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}