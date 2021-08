More Penn State media day thoughts, new offers, more: Newsstand

Penn State kicks off its first full week of camp today. The Nittany Lions practiced last Friday and Saturday to start head coach James Franklin's eighth summer set of practices in Happy Valley. Today's top tweets and headlines around the program and college football feature more media day insights from the weekend, a new offer, and more.

A Penn State helmet sits on the Beaver Stadium turf at Penn State Media Day on Aug. 7, 2021. BWI photo

Tweets of the day

A Class of 2025 running back reported an offer on Sunday night. Colonial Heights, Va., Life Christian Academy prospect Gideon Davidson said on Twitter that the Nittany Lions extended an offer. Liberty and Virginia have also entered the mix.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgZ3JhdGVmdWwgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBv ZmZlciBmcm9tIFBlbm4gU3RhdGUgRkIuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XRUFSRT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I1dFQVJFPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2NvYWNoamZyYW5rbGluP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBj b2FjaGpmcmFua2xpbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9jb2FjaHNlaWRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hzZWlk ZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hwb2lu ZGV4dGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaHBvaW5kZXh0ZXI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGVublN0YXRlRmJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBlbm5TdGF0ZUZiYWxsPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xDQV9BdGhsZXRpY3M/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExDQV9BdGhsZXRpY3M8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcnlsYW5zdGFtbj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AcnlsYW5zdGFtbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9BbFBvcHNVU0FGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxQ b3BzVVNBRkI8L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xh dWVyRkJVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMYXVlckZCVTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZW1taW5nUmVwb3J0P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZW1taW5nUmVwb3J0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzI0N1Nwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AMjQ3U3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhZFNp bW1vbnNfPC9hPiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh bHNXb29keT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzV29vZHk8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFuc2VsbDI0Nz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWFuc2VsbDI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL3NqUlB4TWI0QkciPmh0dHBzOi8vdC5jby9zalJQeE1iNEJH PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNGt6RWNIZUNOVCI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzRrekVjSGVDTlQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR2lkZW9uIERh dmlkc29uIChARGF2aWRzb25HaWRlb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRGF2aWRzb25HaWRlb24vc3RhdHVzLzE0MjQ1MjgyNDcwOTg5 MDg2NzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDksIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

A Class of 2023 offer also went out to Texas receiver Johntay Cook over the weekend. The 6-foot, 170-pound four-star already reports over 30 offers.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7inJ4gRXh0cmVtZWx5IEJsZXNzZWQgdG8gRWFybiBhbiBvZmZlciBG cm9tIFRoZSBQZW5uIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHnwn5S18J+mgSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoc2VpZGVyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaHNlaWRlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzBmeFFGZ2NTbngiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wZnhRRmdjU254PC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEpvaG50YXkgSUnimqHvuI8gKEBfamF5eXRoZWdyZWF0 XykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9famF5eXRoZWdyZWF0 Xy9zdGF0dXMvMTQyNDUzODk4MTY4NTk4OTM4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5BdWd1c3QgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

We have to get through the 2021 season before we talk about the Senior Bowl, but it was pretty notable that the game's executive director, Jim Nagy, had very high praise for Jahan Dotson.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYW55IHdpbGwgb3Zlci10aGluayBoaXMgbWVhc3VyYWJsZXMgKDUx MDZ2LCAxNzUgbGJzKSBuZXh0IHNwcmluZyBidXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZW5pb3Jib3dsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBzZW5pb3Jib3dsPC9hPiBoYXMgemVybyBjb25jZXJucyBhYm91dCA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQZW5uU3RhdGVGYmFsbDwvYT4gV1IgSmFoYW4g RG90c29u4oCZcyBzaXplLiBTaW1pbGFyIHRvIEVhZ2xlc+KAmSBmaXJzdC1y b3VuZGVyIGFuZCBTZW5pb3IgQm93bCBhbHVtIERldm9udGEgU21pdGgsIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSDU1Wlk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEg1NVpZPC9hPiBwbGF5cyBwbGVudHkgYmlnIGZvciB1cy4g 8J+SqjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9UaGVE cmFmdFN0YXJ0c0luTW9iaWxlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jVGhlRHJhZnRTdGFydHNJbk1vYmlsZTwvYT7ihKLvuI8gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lrT0djSzhCMmIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS95a09HY0s4QjJiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEppbSBOYWd5IChASmltTmFn eV9TQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KaW1OYWd5X1NC L3N0YXR1cy8xNDI0NzExMTg1MDE0OTE5MTcwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkF1Z3VzdCA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Former Penn State All-American and current Board of Trustees member Brandon Short picked up a Micah Parsons jersey over the weekend, even if it means the onetime New York Giant will be wearing Cowboys colors.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcyBhIGZvcm1lciBOWSBHaWFudCBJ4oCZbSBkZWZpbml0ZWx5IG5v dCBhIENvd2JveeKAmXMgZmFuIGJ1dCBzYXcgdGhpcyA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2FoaFBhcnNvbnMxMT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ATWljYWhoUGFyc29uczExPC9hPiBKZXJzZXkgYW5kIGhhZCB0 byBnZXQgb25lIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9XZUFyZUxCVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I1dlQXJlTEJVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvTEJVP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j TEJVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbndDUlRmREJUaCI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL253Q1JUZkRCVGg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJhbmRv biBTaG9ydCAoQGJyYW5kb25zaG9ydDQzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2JyYW5kb25zaG9ydDQzL3N0YXR1cy8xNDI0NTA2NjM4ODkx OTU0MTc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA4LCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Florida State and college football legend Bobby Bowden passed away on Sunday. James Franklin shared a photo and a quote about the longtime college football icon. "Bobby Bowden was a legend," Franklin wrote. "His charm & ability to influence others in a very intentional way was unmatched. "As I started my coaching career, his program & mentorship was the envy of all. His impact on our profession will continue to be profound. May Coach Bowden rest in peace."

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb2JieSBCb3dkZW4gd2FzIGEgbGVnZW5kLiBIaXMgY2hhcm0gJmFt cDsgYWJpbGl0eSB0byBpbmZsdWVuY2Ugb3RoZXJzIGluIGEgdmVyeSBpbnRl bnRpb25hbCB3YXkgd2FzIHVubWF0Y2hlZC4gQXMgSSBzdGFydGVkIG15IGNv YWNoaW5nIGNhcmVlciwgaGlzIHByb2dyYW0gJmFtcDsgbWVudG9yc2hpcCB3 YXMgdGhlIGVudnkgb2YgYWxsLiBIaXMgaW1wYWN0IG9uIG91ciBwcm9mZXNz aW9uIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gYmUgcHJvZm91bmQuIE1heSBDb2FjaCBC b3dkZW4gcmVzdCBpbiBwZWFjZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0py M3ZPZFlpbnIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KcjN2T2RZaW5yPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IEphbWVzIEZyYW5rbGluIChAY29hY2hqZnJhbmtsaW4pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hqZnJhbmtsaW4vc3RhdHVz LzE0MjQ0NTcwNDEyMDk0MDEzNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn dXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Headlines of the day

Quote of the day