 Micah Parsons set for NFL debut; Penn State camp preview, more: Newsstand
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Micah Parsons set for NFL debut; Taylor wins gold, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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A football game with pads will be held Thursday night, and it will feature a former Penn State football star making his NFL debut.

Back in State College, it's nearly time for training camp, and in Toyko, connections of the Nittany Lions are hitting the medal stand, headlined by a gold medal for a Penn State legend.

Here's a look at the top tweets and headlines around Lions land and the college football and sports worlds on Aug. 5.

Dallas Cowboys' linebacker Micah Parsons makes his NFL debut tonight. AP photo
Dallas Cowboys' linebacker Micah Parsons makes his NFL debut tonight. AP photo

Tweets of the day

The NFL's Hall of Fame game is tonight, as the Dallas Cowboys and Pittsburgh Steelers meet in Canton, Ohio to kick off the NFL's preseason slate.

Micah Parsons is expected to make his game day debut after the NFC East franchise drafted him in the first round of this past year's draft. It's not as clear if tight end Pat Freiermuth will suit up for Pittsburgh, but it feels unlikely after he left practice with an injury the other day.

Marcus Allen and Lamont Wade are also on the Steelers' roster, while Connor McGovern is the other Nittany Lion letterman on the Cowboys' roster.

Kickoff from Tom Benson Hall of Fame Stadium is set for 8 p.m. ET. FOX will televise the contest.

David Taylor is a gold medalist after he used a late double leg takedown to beat Iran's Hassan Yazdani on Thursday morning in the Olympics 86 kg freestyle final.

In other Olympics news, Penn State alum Joe Kovacs has won a silver medal in shotput at the Olympics.

Elsewhere, NLWC wrestler Thomas Gilman picked up a bronze medal on Thursday morning, and Helen Maroulis picked one up as well.

The official Penn State football Twitter account shared a neat photo story of Nick Dawkins completing a lift in the weight room.

Headlines of the day

Penn State Training Camp Confidential: Wogenrich, SI

Auburn football schedule analysis: Grading the Penn State Nittany Lions: Dawe, AuburnWire

Can an ex-Ivy Leaguer earn a starting spot on Penn State’s offensive line in 2021?: Flounders, PennLive

30 Penn State football thoughts 30 days before the 2021 season begins: Pickel, BWI

Quote of the day

"He was bloody, he had a huge hole in his singlet, but never took his eyes off the goal. He knew coming into this tournament that he wanted to be an Olympic champion, and by gosh, he delivered with amazing performance."

--Olympic champ and wrestling great Jordan Burroughs on NBC after David Taylor won gold in Tokyo.

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