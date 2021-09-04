 Penn State Nittany Lions football: Penn State vs Wisconsin
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Live Blog: Penn State football vs Wisconsin

David Eckert and Ryan Snyder
BWI Staff
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Penn State Nittany Lions football begins its season on Saturday in Madison, taking on the Wisconsin Badgers in a noon kickoff.

Blue White Illustrated's Nate Bauer and Greg Pickel are on site at Camp Randall Stadium to provide pregame updates and in-game analysis.

You can find their thoughts, as well as videos, highlights, news and notes from around the Penn State Nittany Lions football beat with BWI's live blog.

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Penn State Nittany Lions football is set to take on the Wisconsin Badgers.
Penn State Nittany Lions football is set to take on the Wisconsin Badgers.

Pregame 

Check out these pregame reads from Blue-White Illustrated's staff:

Week one pick tracker: Experts, reporters predict Penn State vs Wisconsin

3-2-1: Long-awaited, Penn State football's opportunity has arrived

Penn State-Wisconsin Matchups: Who will have the X's and O's edge?

Penn State vs Wisconsin - Players to know Saturday: BWI Daily

Terry Smith breaks down keys for Penn State football's secondary against UW

Path to victory: Three things Penn State football must do to beat Wisconsin

Is PSU ready for Wisconsin? Keys to the game, more: Friday's Fifth Quarter

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