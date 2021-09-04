Live Blog: Penn State football vs Wisconsin

Penn State Nittany Lions football begins its season on Saturday in Madison, taking on the Wisconsin Badgers in a noon kickoff.
Blue White Illustrated's Nate Bauer and Greg Pickel are on site at Camp Randall Stadium to provide pregame updates and in-game analysis.
You can find their thoughts, as well as videos, highlights, news and notes from around the Penn State Nittany Lions football beat with BWI's live blog.
Pregame
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