Kirk Herbstreit gives shoutout to PSU coach; NIL note, more: Newsstand

Penn State continues its match toward Saturday's home opener with Ball State on Wednesday. The Nittany Lions will open practice to the media for a bit tonight, and following that, head coach James Franklin will speak with reporters, as will receiver Jahan Dotson. Until then, let's kick things off with the daily newsstand, which today has notes on NIL, a PSU coach earning praise, and more.

Penn State safety Jaquan Brisker intercepts a pass against Wisconsin in Week 1 of the 2021 season. The Nittany Lions beat the Badgers 16-10. BWI photo/Steve Manuel

Tweets of the day

Apparel company BreakingT says that Penn State safety Jaquan Brisker is No. 15 in the country for NIL value after his big day at Wisconsin. It's unclear if the veteran defender has signed any name, image, and likeness deals since it became OK to do so back in the summer, but opportunities should present themselves if he keeps playing like this.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ULXNoaXJ0IGJyYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQnJlYWtpbmdUP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCcmVha2luZ1Q8 L2E+IHVudmVpbHMgdGhlIGZpcnN0IHdlZWsgb2YgaXRzIE5JTCBjb2xsZWdl IHBsYXllciByYW5raW5ncyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbmV1eFd4 VkpPeCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25ldXhXeFZKT3g8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgRGFycmVuIFJvdmVsbCAoQGRhcnJlbnJvdmVsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kYXJyZW5yb3ZlbGwvc3RhdHVzLzE0MzUzNzQ1 MjAwNDc3MDYxMTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDcs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Penn State is just outside of the top-10 in the Associated Press top-25 poll, as it checks in at No. 11 following the win. In the USA Today Coaches Poll, the Lions were No. 13.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icm8iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHdlZWvigJlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQVBfVG9wMjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFQX1RvcDI1PC9h PiBwb2xsOjxicj48YnI+MS1CYW1hPGJyPjItR2VvcmdpYTxicj4zLU9oaW9T dDxicj40LU9rbGFob21hIDxicj41LUEmYW1wO008YnI+Ni1DbGVtc29uPGJy PjctQ2luY2lubmF0aTxicj44LU5EYW1lPGJyPjktSW93YVN0PGJyPjEwLUlv d2E8YnI+MTEtUGVublN0PGJyPjEyLU9yZWdvbjxicj4xMy1GbG9yaWRhPGJy PjE0LVVTQzxicj4xNS1UZXhhczxicj4xNi1VQ0xBPGJyPjE3LUNvYXN0YWxD YXJvbGluYTxicj4xOC1XaXNjb25zaW48YnI+MTktVmFUZWNoPGJyPjIwLU9s ZU1pc3M8YnI+MjEtVXRhaDxicj4yMi1NaWFtaTxicj4yMy1Bcml6U3Q8YnI+ MjQtVU5DPGJyPjI1LUF1YnVybjwvcD4mbWRhc2g7IEJyZXR0IE1jTXVycGh5 IChAQnJldHRfTWNNdXJwaHkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQnJldHRfTWNNdXJwaHkvc3RhdHVzLzE0MzUzMDYzMzIyNTM0NTg0MzQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDcsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Penn State coaching staff players of the week picks were Jahan Dotson on offense, Jaquan Brisker and Arnold Ebiketie on defense, and Drew Hartlaub on special teams.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QbGF5ZXJzIG9mIHRoZSBXZWVr4oC877iPPGJyPjxicj5POiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0g1NVpZP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBINTVaWTwvYT4gPGJyPkQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSmFxdWFuQnJpc2tlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A SmFxdWFuQnJpc2tlcjwvYT4gPGJyPkQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQTdjaHJvbmljP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBN2No cm9uaWM8L2E+IDxicj5TVDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9kcmV3X2hhcnRsYXViP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkcmV3X2hh cnRsYXViPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvV2VBcmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNX ZUFyZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RtQnFMYW5iY0wiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9UbUJxTGFuYmNMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBlbm4g U3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBQZW5uU3RhdGVGYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZW5uU3RhdGVGYmFsbC9zdGF0dXMvMTQzNTI5 MTI0OTIwNTAyNjgyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg NywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

ESPN analyst Kirk Herbstreit ranked his top-performing coaches from Week 1, and Penn State defensive coordinator Brent Pry made his top-seven list.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NeSB0b3AgcGVyZm9ybWluZyBjb2FjaGVzIGZyb20gV0VFSyAxISDw n4+IPGJyPjxicj4xLiBEYW4gTGFubmluZywgREMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2lhRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEdlb3JnaWFGb290YmFsbDwvYT48YnI+Mi4gQ2hpcCBLZWxseSwg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VQ0xBRm9vdGJhbGw/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVDTEFGb290YmFsbDwvYT48YnI+My4gV2ls bCBIZWFseSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFybG90 dGVGVEJMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFybG90dGVGVEJMPC9h Pjxicj40LiBTdGV2ZSBTYXJraXNpYW4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vVGV4YXNGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A VGV4YXNGb290YmFsbDwvYT48YnI+NS4gSnVzdGluIEhhbWlsdG9uLCBEQyA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hva2llc0ZCP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIb2tpZXNGQjwvYT48YnI+Ni4gQnJlbnQgUHJ5LCBE QyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxs P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQZW5uU3RhdGVGYmFsbDwvYT48YnI+ Ny4gVG9kZCBPcmxhbmRvLCBEQyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1VTQ19GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVVNDX0ZCPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT0JvWGlSSFpOMSI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL09Cb1hpUkhaTjE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2lyayBIZXJic3RyZWl0 IChAS2lya0hlcmJzdHJlaXQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vS2lya0hlcmJzdHJlaXQvc3RhdHVzLzE0MzUzMTAxOTAyMzMwNjc1MjY/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDcsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Headlines of the day

Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!

Quote of the day