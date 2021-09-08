 Kirk Herbstreit gives shoutout to Penn State football coach; NIL note, more: Newsstand
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Kirk Herbstreit gives shoutout to PSU coach; NIL note, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Penn State continues its match toward Saturday's home opener with Ball State on Wednesday.

The Nittany Lions will open practice to the media for a bit tonight, and following that, head coach James Franklin will speak with reporters, as will receiver Jahan Dotson.

Until then, let's kick things off with the daily newsstand, which today has notes on NIL, a PSU coach earning praise, and more.

Penn State safety Jaquan Brisker intercepts a pass against Wisconsin in Week 1 of the 2021 season. The Nittany Lions beat the Badgers 16-10. BWI photo/Steve Manuel
Penn State safety Jaquan Brisker intercepts a pass against Wisconsin in Week 1 of the 2021 season. The Nittany Lions beat the Badgers 16-10. BWI photo/Steve Manuel

Tweets of the day

Apparel company BreakingT says that Penn State safety Jaquan Brisker is No. 15 in the country for NIL value after his big day at Wisconsin.

It's unclear if the veteran defender has signed any name, image, and likeness deals since it became OK to do so back in the summer, but opportunities should present themselves if he keeps playing like this.

Penn State is just outside of the top-10 in the Associated Press top-25 poll, as it checks in at No. 11 following the win. In the USA Today Coaches Poll, the Lions were No. 13.

Penn State coaching staff players of the week picks were Jahan Dotson on offense, Jaquan Brisker and Arnold Ebiketie on defense, and Drew Hartlaub on special teams.

ESPN analyst Kirk Herbstreit ranked his top-performing coaches from Week 1, and Penn State defensive coordinator Brent Pry made his top-seven list.

Headlines of the day

News and Notes From Penn State’s Week Two Press Conference: Black Shoe Diaries

James Franklin provides some, not all, positional clarity at weekly presser: Bauer, BWI

Saquon Barkley named captain for New York Giants: Yoder, Daily Collegian

Availability of some Penn State football players TBD for Ball State game: Eckert, BWI

ESPN's Todd McShay taking leave of absence to focus on health: Bromberg, Yahoo

Why didn't Penn State football use Jake Pinegar in the opener at Wisconsin?: Pickel, BWI

College football SP+ rankings after Week 1: Connelly, ESPN

Penn State football bowl projections: Where Lions are slotted before Week 2: Pickel, BWI

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Quote of the day

"Really, the message hasn't changed. In the past, I would say 'Wisconsin' 75 times and then 'Ball State' 75 times, because the message was that our entire focus needs to be on this game, this opponent and being 1-0. The problem is, our Penn State fans understand that, the media understand that, but the opponent that we’re playing, that maybe follows me for the week, doesn’t. So they think it’s a slight or they think it’s a shot or them, ... and I never mean to seem disrespectful to an opponent ever. ... It’s more just about, I don’t want other people misinterpreting what we’re talking about."

--Penn State coach James Franklin in response to a question about tweeting 1-0 instead of the opponent's name now, as transcribed by SI.

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