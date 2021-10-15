 James Franklin has an unlikely ally; Penn State football coaches hit the road: Newsstand
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James Franklin has an unlikely ally; coaches on the road: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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The final Penn State football newsstand of the bye week has information on James Franklin's unlikely ally, coaches hitting the road, and more.

All members of the staff are out recruiting today as the team checks in on commits and underclassmen targets alike, and there are top tweets and headlines to be aware of related to the Nittany Lions and college football in general.

Let's jump into them.

Penn State coach James Franklin looks on during the game at Iowa. BWI photo/Steve Manuel
Penn State coach James Franklin looks on during the game at Iowa. BWI photo/Steve Manuel

Tweets of the day

Who thought that Pat Narduzzi would back James Franklin on a random Thursday afternoon? Well, that's what happened as the Iowa injury spat took a new turn.

As for coaches on the road, offensive line coach Phil Trautwein was in Ohio to see top Class of 2022 target Aamil Wagner while James Franklin and Ja'Juan Seider traveled through Florida.

On the recruiting front, Rivals' Adam Friedman has an exclusive interview with Penn State 2022 target and four-star linebacker Jaishawn Barham that you won't want to miss.

Sticking with recruiting, a new offer went out to a Class of 2023 recruit on Thursday night.

Headlines of the day

Penn State Fans Still Making Big Ten Championship Reservations: Wogenrich, SI

5 Penn State football thoughts, predictions, at halfway mark: Fifth Quarter: Pickel, BWI

Film review | What went wrong for Penn State football's run game against Iowa: Engle, Daily Collegian

Nittany Lions football dials in self-evaluation for season's second half: Bauer, BWI

How second half of season could shape Penn State program: Giger, DKPittsburghSports

Picking PSU's bests, worsts, and MVPs on defense after six weeks: BWI staff

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Quote of the day

“A lot of talk about cramps and tempo this week. I don’t agree with James Franklin on a whole bunch. But James, I’ve got your back. When you’re not playing a fast tempo offense, a team that huddles, nobody goes down with a cramp. That’s a bunch of baloney.”

--Pitt coach Pat Narduzzi sharing his thoughts on the Iowa/PSU injury debate.


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