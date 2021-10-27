 Penn State's James Franklin discusses future; latest on Sean Clifford's health, more: Newsstand
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James Franklin asked about PSU future; latest on Sean Clifford: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Penn State visits Ohio State for another top-25 showdown between the two stories programs on Saturday.

However, unlike years past, the game was hardly the major focal point of head coach James Franklin's Tuesday news conference.

Instead, the eighth-year leader of the Nittany Lions was asked about distractions, his future in State College, the team's two-game losing skid, and more ahead of the 7:30 p.m. kickoff in Columbus.

Today's newsstand has those answers, and we'll also hear from Buckeyes coach Ryan Day in addition to sharing the other top tweets and headlines from Lions land and around college football, including a Sean Clifford update.

Penn State coach James Franklin watches quarterback Sean Clifford throw a pass during a Nittany Lions practice. BWI photo
Penn State coach James Franklin watches quarterback Sean Clifford throw a pass during a Nittany Lions practice. BWI photo

Tweets of the day

First, here's a barrage of reporter tweets that help recap Franklin's news conference. He speaks again on Wednesday night.

Topics covered today include confirming his change in agents, the latest on Sean Clifford, and more:

Now, let's hear from Ryan Day:

Speaking of distractions, Steelers coach Mike Tomlin took the opportunity yesterday to absolutely crush the crazy fodder that suggested he might be a candidate for the USC job.

Jordan Stout was last week's Ray Guy Punter of the Week.

ESPN's SP+ sees the Lions keeping it within 14 on Saturday in Columbus.

Headlines of the day

James Franklin - Speculation on future with Penn State Nittany Lions not a distraction to team: Rittenberg, ESPN

PSU Q&A: Jahan Dotson talks avoiding distractions, how offense can improve: Pickel, BWI

Franklin Expecting Fully Healthy Clifford for Ohio State Game: Jones, Statecollege.com

Facing adversity, Nittany Lions in need of points: James Franklin notebook: Bauer, BWI

Franklin makes two uncharacteristic blunders at bad time: Giger, DKPittsburghSports

Recruiting Podcast: Schlaffer commits, could Josh Miller be next?: Pickel, Snyder, BWI

Penn State’s James Franklin on changing agents, distractions, his future and more ahead of Ohio State matchup: Gallen, PennLive

Week 9 Recap: Allar & Medina clinch outright conference championship: Snyder, BWI

Dotson: 'Plays Like That Haunt Me': Wogenrich, SI

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Quote of the day

“Yeah,” the coach responded at his weekly news conference. “Obviously I’ve been asked this question multiple times. My focus is completely on Illinois [sic] and this team and this program. I think I’ve shown over my eight years my commitment to this university and this community. That’s kind of my statement.”

--James Franklin in response to a question about whether or not he's committed to being the head coach at Penn State beyond this season.


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