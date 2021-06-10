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football
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Inside The Den: Lions extend graduate transfer offer
Ryan Snyder
•
BlueWhiteIllustrated
BWI Recruiting Analyst
Penn State hosted a potential graduate transfer on campus Thursday, and following a workout, James Franklin and his staff decided to extend a scholarship offer. Join us inside The Lions Den for the latest.
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