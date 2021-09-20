 Penn State football gets A+ after big jump in rankings; recruits love White Out: Newsstand
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How loud was Penn State's White Out? Recruits loved Auburn win: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Penn State football is firmly entrenched in the top-10 after a 28-20 win over Auburn.

According to CBS Sports, that is worthy of an A+ grade in this week's rankings rundown.

In other news, PennLive tracked how loud the crowd was during the win over the Tigers. Recruits loved the White Out game experience, according to social media, it is Villanova week, and some NFL alumni shined on Sunday.

It's time to review the top stories and tweets of the day on Sept. 20.


The Penn State Nittany Lion fires up fans during the team's 28-20 win over Auburn. BWI photo/Steve Manuel
The Penn State Nittany Lion fires up fans during the team's 28-20 win over Auburn. BWI photo/Steve Manuel

Tweets of the day

Let's start with some feedback from recruits and their families about the weekend that was. The Nittany Lions landed one commitment, as 2023 corner Lamont Payne joined the fold, and they also hosted hundreds of visitors.

Moving on to the NFL, Odafe Oweh had a huge play late to seal the Baltimore Ravens Sunday Night Football win over the Chiefs while Micah Parsons was terrific against Minnesota.

The Goodyear Blimp social media team got an amazing shot of the White Out crowd.

And James Franklin was PUMPED after beating the Tigers.

Headlines of the day

What they're saying about Penn State football's win over Auburn: Eckert, BWI

College football rankings, grades: Penn State gets an 'A+', Clemson handed an 'F' in Week 3 report card: Sallee, CBS Sports

Snap Counts & PFF Grades: Penn State vs. Auburn: Pickel, BWI

Watch: 2021 White Out noise meter: How loud were Penn State fans for this year’s White Out game?: Brown, PennLive

Where is Penn State football in the new AP, USA Today Coaches top 25 polls?: Eckert, BWI

College football needs more Penn State-Auburn games — and games where Alabama looks beatable: Mandel, The Athletic

Sights & Sounds: Recruits react to Penn State's White Out win over Auburn: Snyder, BWI

Analysis: Penn State, Michigan poised to take advantage of wide-open Big Ten: Myerberg, USA Today

Rivals100 recruit Rodney Gallagher talks 'great' PSU White Out experience: Pickel, BWI

Penn State Football: Failures of 2020 Still Motivating Early Successes of 2021: Jones, Statecollege.com

Aamil Wagner: 'After that White Out, I feel really good about them': Snyder, BWI

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Quote of the day

“We invested so much, and it means everything. We’re together, we’re hungry and hey, we’re going to enjoy tonight and tomorrow it’s back to work. It’s the 1-0 mentality. We’re going to keep handling our business on the field and off the field. They’re going to add up just the way we want them to. Right now, we’re just focused on the next opponent.”

--PSU DE/LB Jesse Luketa to PennLive following the win over Auburn.

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