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football
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Four-star DJ Moore has set his first official visit
Josh Helmholdt and Woody Wommack
Staff
INDIANAPOLIS – The first of Fort Wayne (Ind.) Snider offensive lineman DJ Moore’s official visits has been set, and it will go to the home-state Indiana Hoosiers. Moore is scheduled to take his off...
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