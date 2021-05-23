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Five-star LB Shawn Murphy sets Penn State visit date

Adam Friedman & Adam Gorney
Rivals.com

Five-star linebacker Shawn Murphy updated his list of visits Sunday, which includes an unofficial visit to State College in the near future. Subscribers, join us inside The Lions Den for Murphy's complete visit list!

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LB Shawn Murphy will visit Penn State next month.
LB Shawn Murphy will visit Penn State next month.

INSIDE THE DEN: SHAWN MURPHY SETS PENN STATE VISIT FOR JUNE

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