 Ferentz raves about Penn State football; Big Ten could crash SEC's College Football Playoff party: Newsstand
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Ferentz raves about PSU; Big Ten could crash SEC's CFP party: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Welcome to the Penn State and college football newsstand for Oct. 6.

Today, we have plenty of quotes from Iowa coach Kirk Ferentz and also insight from Nittany Lions leader James Franklin after both held news conferences prior to their meeting on Saturday afternoon in Iowa City.

In other news, Jordan Stout has been honored again and ESPN says that the Big Ten could crash what currently appears to be an "inevitable" SEC vs. SEC matchup in the College Football Playoff title game.

Let's dive into Wednesday's top tweets and headlines.

Tweets of the day

We'll kick things off with a look at what Ferentz told reporters and the team's official Twitter account:

And here's a look at the highlights from some of what James Franklin had to say:

Jordan Stout was named the Ray Guy Award Week 5 punter of the week in college football.

Headlines of the day

Why the Big Ten could crash the 'inevitable' SEC national title party: Schlabach, ESPN

Strengths align for interesting Penn State, Iowa matchup: Tuesday notebook: Bauer, BWI

College football Week 6 expert predictions, odds: Oklahoma, Texas renew Red River Rivalry, Penn State heads to Iowa: Pekale, The Athletic

Penn State football coach James Franklin details key to Iowa clash: Eckert, BWI

Penn State’s 4 keys: The No. 4 Lions’ formula to vanquish No. 3 Iowa at Kinnick Stadium: Flounders, PennLive

Franklin assesses Noah Cain, PSU's backs, ground game, ahead of Iowa: Pickel, BWI

NCAA Division I Council approves waiver to help college football teams replace transfers: AP

Recruiting Podcast: Omari Evans commits, Indiana visitors, 2022 film review: Snyder, Pickel, BWI

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Quote of the day

“But during the game, man, Penn State is crazy. The atmosphere is awesome. Everyone is jumping around, having fun. They’re winning football games right now, so that always makes it a great time and a great experience there.”

--IMG Academy LB Jordan Allen on his recent Penn State visit for the win over Indiana.

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