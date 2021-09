College GameDay at PSU info; proposed rule could aid Lions, more: Newsstand

The setup crew for ESPN's famed 'College GameDay' has arrived in State College to prepare for Saturday's show prior to Penn State-Auburn at Beaver Stadium. Below, you'll find links to everything you need to know if you're planning on attending the broadcast on the Old Main lawn. In other news, Bo Nix has eyebrow-raising home/away splits, and a new rule could help Penn State take more Class of 2022 players if it is passed. Here's the newsstand for Sept. 15.

ESPN analyst Kirk Herbstreit and the 'College GameDay' crew will be back in town for a live broadcast on Saturday. BWI photo

Tweets of the day

Let's start today with Auburn quarterback Bo Nix's home and road splits, which could say a lot or could mean absolutely nothing ahead of Saturday's top-25 matchup between the Tigers and Nittany Lions.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BdWJ1cm4gUUIgQm8gTml4JiMzOTtzIGhvbWUvYXdheSBzcGxpdHMg aW4gaGlzIGNhcmVlcjo8YnI+PGJyPkhvbWU6IDIyLTMgVEQtdG8tSU5UIHJh dGlvPGJyPkF3YXk6IDEwLTEwIFRELXRvLUlOVCByYXRpbzwvcD4mbWRhc2g7 IEJyYWQgUG93ZXJzIChAQnJhZFBvd2VyczcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQnJhZFBvd2Vyczcvc3RhdHVzLzE0Mzc3OTg0NzczOTI2 MDUxODU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

It's still a few weeks away, but Penn State-Iowa is officially a sellout at Kinnick Stadium.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlIGF0IElvd2EgaXMgb2ZmaWNpYWxseSBzb2xkIG91 dC4gU3RpbGwgaGF2ZSB0aWNrZXRzIG91dCB0aGVyZSBmb3IgdGhlIG5leHQg dHdvIGdhbWVzLjwvcD4mbWRhc2g7IFRvbSBLYWtlcnQgKEBIYXdrZXllUmVw b3J0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhd2tleWVSZXBv cnQvc3RhdHVzLzE0Mzc4NTEwMjg1NzQxNjI5NTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

If it is approved, a new rule could allow Penn State and other schools the opportunity to "replace" up to seven players who enter the transfer portal following the first signing day. The legislation, if passed, would allow the Nittany Lions to take up to 32 players in this cycle if seven hit the portal, but they'd still have to stay under the 85-man scholarship limit, of course.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PZmZpY2lhbHMgYXJlIHNldCB0byBwYXNzIGEgMS15ZWFyIHdhaXZl ciBuZXh0IG1vbnRoIHRvIGltbWVkaWF0ZWx5IGV4cGFuZCB0aGUgMjUtbWFu IEZCIHNpZ25pbmcgbGltaXQsIHNvdXJjZXMgdGVsbCA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NJbm93P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT SU5vdzwvYT4uPGJyPjxicj5Db2FjaGVzIGNhbiByZXBsYWNlIHVwIHRvIDcg cGxheWVycyB3aG8gbGVhdmUgZm9yIHRoZSBwb3J0YWwuIE1heCBzaWduaW5n ICMgd291bGQgYmUgMzIgKDI1KzcpLjxicj48YnI+T3VyIHN0b3J5IGZyb20g bGFzdCBtb250aCBvbiB0aGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83M1hv b0ZVTTVqIj5odHRwczovL3QuY28vNzNYb29GVU01ajwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBSb3NzIERlbGxlbmdlciAoQFJvc3NEZWxsZW5nZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUm9zc0RlbGxlbmdlci9zdGF0dXMvMTQzNzgy NTk1MzMzMDMwNzA3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg MTQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbmUgY2hhbmdlIGZyb20gdGhlIHBsYW4gaW4gdGhhdCBzdG9yeTog VGVhbXMgY2FuIHJlcGxhY2UgKmFueSogNyBwbGF5ZXJzIHdobyBlbnRlciB0 aGUgcG9ydGFsIChldmVuIGlmIHRoZXkmIzM5O3JlIGRpc21pc3NlZCkuPGJy Pjxicj5UaG9zZSBsZWF2aW5nIGZvciBORkwgb3IgcmV0aXJlIGNhbiYjMzk7 dCBiZSByZXBsYWNlZC48YnI+PGJyPktleSBkYXRlIGlzIERlY2VtYmVyIHNp Z25pbmcgcGVyaW9kLiBQbGF5ZXJzIGVudGVyaW5nIHRoZSBwb3J0YWwgYWZ0 ZXIgdGhhdCBjYW4gYmUgcmVwbGFjZWQgKHVwIHRvIDcpLjwvcD4mbWRhc2g7 IFJvc3MgRGVsbGVuZ2VyIChAUm9zc0RlbGxlbmdlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Sb3NzRGVsbGVuZ2VyL3N0YXR1cy8xNDM3ODI1 OTU1MTcxNTUzMjgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAx NCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

ESPN's College GameDay will again be broadcast from the lawn in front of Old Main, and yes, fans are welcome to attend this year.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2xsZWdlR2Ft ZURheT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29sbGVnZUdhbWVEYXk8L2E+ IPCfpJ0gT2xkIE1haW4gTGF3bjxicj48YnI+RGV0YWlsczogPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL3RSamVmZWlCWUUiPmh0dHBzOi8vdC5jby90UmplZmVp QllFPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9X ZUFyZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dlQXJl PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbDFoUzhRSFpmcyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL2wxaFM4UUhaZnM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBTdGF0 ZSBGb290YmFsbCAoQFBlbm5TdGF0ZUZiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxsL3N0YXR1cy8xNDM3ODg4ODgy NjU0MjU3MTUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNCwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Headlines of the day

Get on the list! Click the image to get breaking news and daily headlines delivered straight to your inbox!

Quote of the day