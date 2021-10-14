 Sean Clifford's injury 'not uncommon'; PSU practice notes, one Lion lost for year, more: Newsstand
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Clifford's injury 'not uncommon'; PSU practice notes, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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After Wednesday's practice, Penn State head coach James Franklin provided a mixed bag of news on the injury front.

The 5-1 Nittany Lions will be without defensive tackle PJ Mustipher for the remainder of the season after he suffered a lower-body injury during the loss to Iowa, but the status of quarterback Sean Clifford remains unclear, but yet we know he's expected to return this year, and the same goes for the other members of the roster who were hurt at Kinnick Stadium.

Other notes from practice and a win for State College headline the rest of the newsstand for Oct. 14.

Penn State quarterback Sean Clifford's status is to-be-determined. BWI photo
Penn State quarterback Sean Clifford's status is to-be-determined. BWI photo

Tweets of the day

We'll start with practice notes. Clifford was not seen at practice which meant Ta'Quan Roberson and Christian Veilleux received plenty of reps.

In other news, Allen Robinson had big praise for Jahan Dotson, and vice versa. In other NFL news, Patriots coach Bill Belichick also had kind things to say about Micah Parsons and Penn State.

This Woody Hayes story prior to a Penn State game years ago was too good not to share.

State College has been named the best college town in America by ESPN.

Finally, James Franklin certainly did have a response for Iowa and Kirk Ferentz on the faking injuries front.

Headlines of the day

'I'm Trying to Protect College Football': Wogenrich, SI

PSU injury news: Lions defender out for year; specifics on others unclear: Pickel, BWI

A new wave of culture: Jordan Hill, Trinity seniors, bringing competitive football back to Shamrock program one practice, one game at a time: Eby, Carlisle Sentinel

Penn State football mailbag: QB situation, possible starter changes, more: BWI Staff

QB uncertainty puts Nittany Lions in race against time: Hayes, CNHI

Franklin responds to Iowa's insinuation that PSU players faked injuries: Eckert, BWI

Anthony Ivey leaving indelible mark on Manheim Township's football program before heading off to Penn State: Reinhart, LNP

Watch: James Franklin meets media after Penn State practice during bye week: Snyder, BWI

No Update Regarding Clifford Health, Although Program Appears Optimistic: Jones, Statecollege.com

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Quote of the day

"Yeah, (his spirits are) good. I mean, it's part of the game right, and Sean's had issues in the past. He's doing everything he possibly can to get back as soon as he possibly can and go from there. I mean, what he's dealing with is not uncommon at the quarterback position."

--PSU coach James Franklin on how QB Sean Clifford is dealing with an undisclosed injury.

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