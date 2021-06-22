 Recruiting: Photos from Penn State Football's Elite Prospect Camp III
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BWI Photos: Elite Prospect Camp III

Ryan Snyder • BlueWhiteIllustrated
BWI Recruiting Analyst
@RivalsSnyder
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Penn State hosted another solid group of campers on Sunday for its Elite Prospect Camp III. Future Nittany Lion quarterback Beau Pribula was on hand, as well as wide receiver Anthony Ivey. Other notable prospects included OL Jackson Pruitt, QB Cam Edge, WR Grant Trucker and RB Thomas Williams. Check out the complete gallery here!


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