 BlueWhiteIllustrated - BWI Photos: Elite Prospect Camp I
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BWI Photos: Elite Prospect Camp I

Ryan Snyder • BlueWhiteIllustrated
BWI Recruiting Analyst
@RivalsSnyder

Penn State hosted its first major camp of the summer Saturday, and there was no shortage of prospects in attendance. Although parents and the media aren't allowed inside the football complex this summer, we were allowed to take photos of prospects outside the facility as they entered. See who all made the trip here!

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