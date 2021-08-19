 A Penn State starting lineup prediction; Practice notes, more: Newsstand
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A Penn State starting lineup prediction; Practice notes, more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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What is going on and being said around the Penn State and college football universe on Aug. 19?

One outlet has predicted the Nittany Lions' starting lineup for the opener at Wisconsin on Sept. 4. There are plenty of practice observations, quotes, and preseason rankings to consider, plus some updates on alumni in the NFL.

It's time to review today's top tweets and headlines.

A NIKE Penn State football sits on the Beaver Stadium turf during media day on Aug. 7, 2021. BWI photo/Greg Pickel
A NIKE Penn State football sits on the Beaver Stadium turf during media day on Aug. 7, 2021. BWI photo/Greg Pickel

Tweets of the day

Penn State became the first program to offer 2025 athlete Cameron Miller, who plays at the New Jersey high school where former Nittany Lion Bill Belton is the offensive coordinator.

Chris Godwin gave Allen Robinson a shoutout after both players landed in the NFL top-100 earlier this week.

James Franklin shared another training camp video clip.

One of Micah Parsons' teammates in Dallas offered high praise on Wednesday.

Let's end with something from the Big Ten Network: During it's recent bus tour stop, analyst Josh Perry chatted with program dietitian Leanna Loudon to learn more about the program's nutrition bar and refueling techniques.

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Headlines of the day

Predictions for Penn State's Starting Lineup in 2021: Wogenrich, SI

Penn State Notebook: KeAndre Lambert-Smith turning a corner, plus more: Eckert, BWI

Penn State Football: Toughest Game? Ranking The Nittany Lions’ Schedule: Jones, Statecollege.com

How are Penn State's two true freshmen WRs progressing in camp so far?: Pickel, BWI

Whitehall to retire Saquon Barkley’s football jersey: Craig, Lehigh Valley Live

Best case scenarios for the Penn State football depth chart: Thomas Frank Carr, BWI

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Quote of the day

“I like to grow as a person other than a football player. So outside of football, I just want to be a better person with my family and school and just a lot of other things that go along with being a better person overall and that’ll fall in place with the field, too, when it comes down to it.”

--Penn State commit Mehki Flowers to PennLive about his senior season plans at C.D. East.

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