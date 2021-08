4-star puts PSU in top-six; Trace McSorley injured, and more: Newsstand

Penn State's space is extremely limited in the Class of 2022, but the Lions still have some spots left, and they made the top six for a four-star receiver from Virginia on Monday. Elsewhere, a Nittany Lions alum will the rest of an NFL training camp, and there is other pro football news to know, as well. Those headlines and more are part of the top Penn State Nittany Lions tweets and updates of the day for Aug. 17.

Andre Greene Jr., put Penn State in his top-six on Monday. Rivals photo

Tweets of the day

Richmond, Va., four-star Andre Greene Jr., put the Nittany Lions in his top six on Monday. Clemson, North Carolina, Georgia, LSU, and Oregon also made the cut. Penn State will have to host him for an official visit during a game weekend this fall if it wants to have any shot of landing the 6-foot-3, 180-pound senior.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUml2 YWxzMTAwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUml2 YWxzMTAwPC9hPiBXUiBBbmRyZSBHcmVlbmUgSnIuIGp1c3QgYW5ub3VuY2Vk IGhpcyB0b3Agc2l4IG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9DbGVtc29uP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jQ2xlbXNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL1VOQz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I1VOQzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1BTVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BT VTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1VH QT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1VHQTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xTVT9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xTVTwvYT4gYW5kIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9PcmVnb24/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNPcmVnb248L2E+LiBX aGVyZSBpcyBoaXMgcmVjcnVpdG1lbnQgaGVhZGVkIGZyb20gaGVyZT8gV2hp Y2ggc2Nob29scyB3aWxsIGdldCBoaW0gb24gY2FtcHVzIHRoaXMgZmFsbD8g WW91ciBhbnN3ZXJzIGhlcmU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9LZ2g5 WHM5SlN4Ij5odHRwczovL3QuY28vS2doOVhzOUpTeDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvLzkyRHdSekd3bHUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS85MkR3 UnpHd2x1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFkYW0gRnJpZWRtYW4gKEBSaXZhbHNG cmllZG1hbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNG cmllZG1hbi9zdGF0dXMvMTQyNzMzNDk4Mjc2MzIyOTE4Nz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaW5hbCA2c2l4ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQUhJRkx5 c1VneCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FISUZMeXNVZ3g8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgQW5kcmUgR3JlZW5lIEpyIChARHJlR3JlZW5lSnIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRHJlR3JlZW5lSnIvc3RhdHVzLzE0MjczMzQ4 NDMyMDE5NDk3MDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE2LCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

In other recruiting news, five-star Penn State defensive end commit Dani Dennis-Sutton stayed at No. 11 in the updated Rivals100 rankings for the Class of 2022.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GSVZFLVNUQVIg8J+Mn/CfjJ/wn4yf8J+Mn/CfjJ8gQ09VTlRET1dO PGJyPjxicj5BdCBOby4gMTEgaXMgZml2ZS1zdGFyIFBlbm4gU3RhdGUgREUg Y29tbWl0IERhbmkgRGVubmlzLVN1dHRvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0RhbmlEZW5uaXMzMDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QERhbmlEZW5uaXMzMDI8L2E+PGJyPjxicj7igJxIZSBoYXMgdGhlIGxlbmd0 aCwgYXRobGV0aWNpc20gYW5kIGEgZnJhbWUgdGhhdCBhbnkgZGVmZW5zaXZl IGVuZCBhdCBhbnkgbGV2ZWwgd291bGQgd2FudC7igJ0g4oCUIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT48YnI+PGJyPlNlZSB0aGUgbGlzdCBv ZiB1cGRhdGluZyBmaXZlLXN0YXJzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v Skp3N2R5aFFEQSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0pKdzdkeWhRREE8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wdEZiZ2tWYlFQIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v cHRGYmdrVmJRUDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNDI3 MzE0MjExNTc5ODYzMDQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAx NiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Penn State also offered 2023 Life Christian Academy safety Kaleb Spencer on Monday.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbSBibGVzc2VkIHRvIHNheSB0aGF0IEnigJl2ZSByZWNlaXZl ZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIFBlbm4gU3RhdGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dlQXJlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2VBcmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vY29hY2hzY290dDMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBj b2FjaHNjb3R0MzM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Y29hY2hzZWlkZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoc2VpZGVy PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ29ubmVy X0xDQT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hDb25uZXJfTENBPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaG84QUo4VjZiaSI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL2hvOEFKOFY2Ymk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2FsZWIgU3BlbmNl ciAoQEthbGViU3BlbmNlcjgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vS2FsZWJTcGVuY2VyOC9zdGF0dXMvMTQyNzMwNDc2NDExOTk0OTMxMz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Moving on to the current team, the Nittany Lions debuted at No. 19 in the first Associated Press poll of 2021.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQVAgVG9wIDI1IFByZXNlYXNvbiBDb2xsZWdlIEZvb3RiYWxs IFBvbGwuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FDVnJBeDlSQ2QiPmh0dHBz Oi8vdC5jby9RQ1ZyQXg5UkNkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJhbHBoIEQuIFJ1 c3NvIChAcmFscGhEcnVzc29BUCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9yYWxwaERydXNzb0FQL3N0YXR1cy8xNDI3Mjk5MTAzNjc1OTc3NzQx P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

On the NFL front, former Penn State quarterback Trace McSorley will miss some time during training camp because of a back injury, while Los Angeles Rams safety Nick Scott is inching closer to returning to practice.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXJiYXVnaCBzYWlkIHRoYXQgVHJhY2UgTWNTb3JsZXkgd3JlbmNo ZWQgaGlzIGJhY2sgU2F0dXJkYXkgcGlja2luZyB1cCBib3ggYXQgaG9tZS4g UGxheWVkIHRocm91Z2ggaXQsIGJ1dCBnb3QgaXQgY2hlY2tlZCBmdXJ0aGVy IGFuZCBsZWFybmVkIHRoZXJlIHdhcyBhbiBpc3N1ZSBiZXlvbmQgYmFjayBz cGFzbXMuIFdpdGggaGltIGJlaW5nIG91dCBmb3IgYSBmZXcgd2Vla3MsIFR5 bGVyIEh1bnRsZXkgaXMgbm93IGluIHBvc2l0aW9uIHRvIGJlIHRoZSB0ZWFt JiMzOTtzIE5vLjIgUUIuPC9wPiZtZGFzaDsgSmVmZiBacmViaWVjIChAamVm ZnpyZWJpZWMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamVmZnpy ZWJpZWMvc3RhdHVzLzE0MjcyOTA2NDExNjAxOTYxMDE/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TYWZldHkgTmljayBTY290dCAoa25lZSkgaXMgYWJsZSB0byByaWRl IHRoZSBleGVyY2lzZSBiaWtlIHRvZGF5IPCfkY3wn4+8PC9wPiZtZGFzaDsg Sm91cmRhbiBSb2RyaWd1ZSAoQEpvdXJkYW5Sb2RyaWd1ZSkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3VyZGFuUm9kcmlndWUvc3RhdHVzLzE0 MjczODQxNjQ3OTAxMTIyNzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0 IDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Micah Parsons' No. 11 Dallas Cowboys uniform is a hot seller, per the NFLPA.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+TiPCfk4jwn5OIIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTWljYWhoUGFyc29uczExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaWNh aGhQYXJzb25zMTE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92UFl3ZlhU aHBnIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdlBZd2ZYVGhwZzwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBQZW5uIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAUGVublN0YXRlRmJhbGwpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGVublN0YXRlRmJhbGwvc3RhdHVz LzE0MjcyOTA5NDY5NjI2OTQxNDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn dXN0IDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Headlines of the day

