 4-star puts Penn State football in top-six; Trace McSorley injured, and more: Newsstand
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4-star puts PSU in top-six; Trace McSorley injured, and more: Newsstand

Greg Pickel • BlueWhiteIllustrated
Staff
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Penn State's space is extremely limited in the Class of 2022, but the Lions still have some spots left, and they made the top six for a four-star receiver from Virginia on Monday.

Elsewhere, a Nittany Lions alum will the rest of an NFL training camp, and there is other pro football news to know, as well.

Those headlines and more are part of the top Penn State Nittany Lions tweets and updates of the day for Aug. 17.

Andre Greene Jr., put Penn State in his top-six on Monday. Rivals photo
Andre Greene Jr., put Penn State in his top-six on Monday. Rivals photo

Tweets of the day

Richmond, Va., four-star Andre Greene Jr., put the Nittany Lions in his top six on Monday. Clemson, North Carolina, Georgia, LSU, and Oregon also made the cut.

Penn State will have to host him for an official visit during a game weekend this fall if it wants to have any shot of landing the 6-foot-3, 180-pound senior.

In other recruiting news, five-star Penn State defensive end commit Dani Dennis-Sutton stayed at No. 11 in the updated Rivals100 rankings for the Class of 2022.

Penn State also offered 2023 Life Christian Academy safety Kaleb Spencer on Monday.

Moving on to the current team, the Nittany Lions debuted at No. 19 in the first Associated Press poll of 2021.

On the NFL front, former Penn State quarterback Trace McSorley will miss some time during training camp because of a back injury, while Los Angeles Rams safety Nick Scott is inching closer to returning to practice.

Micah Parsons' No. 11 Dallas Cowboys uniform is a hot seller, per the NFLPA.

Headlines of the day

Why Baylor transfer John Lovett chose “Running Back University” at State College: Scarcella, Reading Eagle

5 QUESTIONS: WILL PSU’S OFFENSE BE ABLE TO CLICK ON ALL CYLINDERS AT WISCONSIN?: Giger, Nittany Sports Now

College football Top 25 -- The most likely Heisman candidate for each team in AP rankings: ESPN

Penn State football: Takeaways from 'B1G Show' featuring the Nittany Lions: Pickel, BWI

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Quote of the day

"I’d like to see Beaver Stadium and just get a feel for the environment and campus.

"When I think of Penn State I think about the rich tradition they have, the elite players they’ve produced, and how great Coach [James] Franklin has been doing with the program!"

--Class of 2023 safety Avery Stuart to BWI.


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