4-star puts PSU in top-six; Trace McSorley injured, and more: Newsstand

Penn State's space is extremely limited in the Class of 2022, but the Lions still have some spots left, and they made the top six for a four-star receiver from Virginia on Monday.
Elsewhere, a Nittany Lions alum will the rest of an NFL training camp, and there is other pro football news to know, as well.
Those headlines and more are part of the top Penn State Nittany Lions tweets and updates of the day for Aug. 17.
Andre Greene Jr., put Penn State in his top-six on Monday. Rivals photo
Tweets of the day
Richmond, Va., four-star
Andre Greene Jr., put the Nittany Lions in his top six on Monday. Clemson, North Carolina, Georgia, LSU, and Oregon also made the cut.
Penn State will have to host him for an official visit during a game weekend this fall if it wants to have any shot of landing the 6-foot-3, 180-pound senior.
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In other recruiting news, five-star Penn State defensive end commit
Dani Dennis-Sutton stayed at No. 11 in the updated Rivals100 rankings for the Class of 2022.
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Penn State also offered 2023 Life Christian Academy safety
Kaleb Spencer on Monday.
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Moving on to the current team, the Nittany Lions debuted at No. 19 in the first Associated Press poll of 2021.
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On the NFL front, former Penn State quarterback
Trace McSorley will miss some time during training camp because of a back injury, while Los Angeles Rams safety Nick Scott is inching closer to returning to practice.
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Micah Parsons' No. 11 Dallas Cowboys uniform is a hot seller, per the NFLPA.
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Headlines of the day
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Quote of the day
"I’d like to see Beaver Stadium and just get a feel for the environment and campus.
"When I think of Penn State I think about the rich tradition they have, the elite players they’ve produced, and how great Coach [James] Franklin has been doing with the program!"
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Class of 2023 safety Avery Stuart to BWI.
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