4-star decides today; Wallace signs NIL deal, more Penn State newsstand

Penn State has added 10 verbal commitments in the Class of 2022 since July began, and it hopes to make that number 11 on Thursday when another top target announces his decision. The Lions are among the hottest teams in the country on the recruiting trail ahead of summer camp, which is one of the month's top stories. Also in the news: Another Nittany Lion has inked a name, image, and likeness deal. Let's look at the top headlines and tweets for July 29.

Cristian Driver, a four-star athlete from Texas, will make his college pick on July 29. Rivals photo (Rivals.com)

Cristian Driver, a four-star athlete from Texas and the son of former NFL star Donald, racked up 40-plus offers over the course of his recruitment and will pick from a top-12 list that includes Oregon, Nebraska, Texas A&M, LSU, Wisconsin, Ohio State, Florida, Penn State, Alabama, Michigan, Texas, and Oklahoma today. The Lions are a prohibitive Rivals' FutureCast favorite.

A few Penn State players have cashed in on name, image, and likeness deals, and offensive tackle Caedan Wallace is the latest Lion to do so, as he has entered an agreement with State Motorcars in State College. Terms of the deal were not disclosed.

Fatorma Mulbah has yet to take a snap in blue and white, but the Susquehanna Township alum has put up some impressive weight room feats so far. On Wednesday, the program shared a video of the defensive tackle completing 32 bench press reps of 225 pounds. It's impressive stuff you can watch below.

It's Madden rating reveal week (you can't miss it all over ESPN) and former Lion Mike Gesicki checks in as the No. 8 at tight end ahead of another season with the Miami Dolphins.

