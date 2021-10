2 PSU stars called top Draft prospects; More Lions-Indiana picks: Newsstand

The first Friday of October brings with it plenty of Penn State football news, notes, and predictions. Two media outlets call a pair of Nittany Lions top NFL Draft prospects, and head coach James Franklin's team is predicted to top the Indiana Hoosiers comfortably on Saturday at Beaver Stadium. Let's get to the other top tweets and headlines about PSU and the college football world on Oct. 1.

Penn State receiver Jahan Dotson runs for a touchdown against Villanova. BWI photo/Steve Manuel

Tweets of the day

We'll start with Jahan Dotson: The Nittany Lion is the No. 1 receiver on longtime NFL Draft analyst Mel Kiper's ESPN board at that position. Jaquan Brisker is listed as Kiper's No. 2 safety, and both made the top-20 rundown of Senior Bowl prospects from NFL Network.

In other team news, quarterback Sean Clifford is one of 25 college football passers still standing for this year's Golden Arm award.

On the recruiting front, Penn State linebacker commit Keon Wylie has committed to play in the All-American bowl.

Headlines of the day

Quote of the day